إحالة أوراق متهم إلى المفتي بعد قتله زوج طليقته في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق المتهم «ى.م.م» إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل المجنى عليه «م.م.ع»، وحددت اليوم 3 يونيو القادم للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

حكم جنايات الإسكندرية جاء برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ومروان ابو رابح وكيل النيابة، في القضية المقيدة، برقم 4873 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه فى أحد مناطق دائرة القسم والمتهم مرتكب الواقعة.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم «ى.م.م» موظف خدمات، قد ارتكب واقعة قتل المجنى عليه «م.م.ع»، بسبب خلافات سابقة بينهم، وهدد المتهم من قبل المجنى عليه عدة مرات بإزهاق روحه، بسبب أن المجنى عليه قد تزوج من طليقته، وبعد فترة حاول المتهم ردها إلى عصمته مرة أخرى، وعقد المتهم العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بأن استدرجه إلى مكان بعيد، بمنطقة العجمى، وهناك أزهق روحه بالتعدي عليه.

وبعرض المتهم على النيابة تولت التحقيقات، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.