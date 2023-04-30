«تعليم الجيزة»: متابعة يومية لامتحانات الإعدادية.. والتعامل مع المشكلات بأقصى سرعة

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، تعليمات عاجلة بشأن متابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، مؤكدة الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة مع مديري الإدارات التعليمية، التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأية مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

توفير أجواء مناسبة للامتحانات

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن والسلامة والراحة والتهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية، والتعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب «الدمج - واللغات» بحضور الموجه المقيم.

تأمين اللجان

كما وجهت تعليم الجيزة بمخاطبة مراكز الشرطة لتوفير التأمين للجان وخاصة اللجان التي يتواجد بها طلاب المنازل والفصل بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل عند الانصراف لعدم حدوث مشاكل، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.

وطالبت مديرية التعليم بالجيزة، مديري الإدارات، بتوفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتأكد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا للموجهين ومقدري الدرجات وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية خاصة بأعمال تقدير الدرجات أو النسب.

كما وجهت بمتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول والانتهاء من أعمال التقدير في الموعد المتفق عليه، وتنفيذ خطة يومية لزيادة مقار لجان الامتحانات ومواجهة أية مشكلات تتواجد داخل اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين والمراقبين والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات ورؤساء اللجان وموجهي المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلاسة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بمظهر مشرف والتعاون مع الموجهين المقيمين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات بأعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فوري.

كما طالبت بتعليق لوحات لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم، والتأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.