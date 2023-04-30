مساعد رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»: التعليم أساس كل شيء ويجب زيادة المدارس

قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه لا بد من وضع التعليم في الأولوية بكل شيء لأنه يحمي الوطن في ظل الزيادة السكانية، مؤكدا أن التعليم أولا أساس كل شيء.

نفكر بالعلم وليس العاطفة

وتابع «نور» في ندوة بجريدة الوطن بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني: «لازم نعلم أولادنا كل حاجة ونعرفهم بالتجربة والبرهان والدليل وبشكل ميسر يتقبله الأطفال، ولازم نفكر بالعلم وليس العاطفة، وتعليم النشء معنى الزواج والإنجاب أمر مهم».

فرصة للتفاهم والنقاش بين الطالب والمدرس

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أنه لا بد من زيادة عدد المدارس والمدرسين على مستوى راق مؤهلين تعليما، متابعا: «وأنا في المدرسة كنا 23 طالبا في الفصل وكان المدرس بيقدر يتعامل معانا كلنا وعارفنا بشكل واضح وكان في فرصة للتفاهم والنقاش بين الطالب والمدرس، وعندنا في مدارس في الجيزة الفصل فيه 80 طالبا».