استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات التيرم الثاني الخامس الإبتدائي 2023 والتي تنطلق 6 مايو، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي حددتها وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي، حيث انتهت المديرية من وضع جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف الترم الثاني 2023 واعتماده من المحافظ.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف.. تبدأ 6 مايو

جاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 التيرم الثاني رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو 2023: العلوم

الإثنين 8 مايو 2023: المهارات المهنية

الأربعاء 10 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 10 مايو 2023: تكنولوجيات المعلومات

السبت 13 مايو 2023: اللغة الإنجليزية

الإثنين 15مايو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف ومواصفات الورقة الامتحانية

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، من أجل عقد امتحانات نهاية العام الدراسي ومواصفات الورقة الامتحانية عقب الإعلان عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف، والتي تتضمن الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.