جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة قنا.. بالمواد والتوقيتات

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 في مدارس محافظة قنا، ويبحث آلاف الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة بقنا، والتي سوف تنطلق يوم سوف تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو 2023 وتنتهي في 11مايو من الشهر ذاته مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بقنا

وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة قنا الترم الثاني 2023 يوم الأحد 7 مايو 2023، وتنتهي الخميس 11 مايو 2023، بحسب ما أكدته الجداول الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتبدأ الأحد 7 مايو 2023 مادة اللغة العربية والخط العربي، مدة الامتحان ساعتين ونصف من الساعة 8:00 إلى 10:30 صباحا، مع تخصيص الثلث الاخير من الوقت للاملاء.

وفي الفترة الثانية يخوض الطلاب مادة تربية دينية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:30 ظهرا.

أما حسب الجدول الرسمي، يوم الاثنين 8 مايو يخوض الطلاب امتحانات مادة العلوم، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

وفي الفترة الثانية مادة المهارات المهنية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:30 صباحا.

يوم الثلاثاء 9 مايو يخوض الطلاب امتحانات ، مادة الدراسات الاجتماعية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

والفترة الثانية في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:30 صباحا.

أما اليوم قبل الأخير هو الأربعاء 10 مايو يخوض الطلاب امتحان مادة اللغة أجنبية، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

ويوم الخميس 11 مايو يخوض الطلاب امتحان مادة الرياضيات، مدة الامتحان ساعة ونصف، من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 صباحا.

ضوابط أخرى لامتحانات الصف الخامس الابتدائي في قنا

-يتم تحديد امتحان مادة المستوى الرفيع اللغة الاجنبية " لمدارس الرسمية للغات بمعرفة المدرسة .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023بشأن تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائي .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 133 في : 2023 بشأن الصف الرابع . يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 360لسنة 2018 الخاص بنظام التقويم الشامل وتعديلاته .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 377لسنة 2017 بنظام التقويم الشامل وتعديلاته .

-يراعي تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بنظام التقويم الشامل وتعديلاته.