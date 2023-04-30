خبيرة تربوية عبر قناة الناس: لدينا مشكلة حقيقة في قيم وأساسيات للتربية

قالت نهى أبو ستة، متخصصة تربوية في سلوكيات وعلم نفس الأطفال والمراهقين، إن هناك مشكلة كبيرة فى تربية الأبناء فى المجتمعات، وهي أنه لا يوجد هدف قوي للتربية، لافتة إلى أن قيم وأساسيات التربية غير موجودة من الأساس، فبالتالى تظهر صفات سيئة.

لازم الأب والأم يعتبروا الطفل مشروع

وتابعت متخصصة سلوكيات وعلم نفس الأطفال والمراهقين، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «الناس بتكبر تتزوج وتقرر تخلف، دخلوا حضانة ومدرسة ودخل الجامعة، بعد كده عاوز يتزوج، ونعيد تانى من أول وجديد، لما تسأل أى أهل عاوزين تربوا أولادكم إزاى، عادة الإجابة بتكون إنه يبقى طفل سعيد وناجح، لما تيجى تشوف التربية وأساسيات التربية مش بنلاقى ولا صفات ولا مهارات، فلازم الأب والأم يعتبروا الطفل مشروع ويحطوا له أهداف ويأسسوا الصفات والمهارات دول مع بعض».

لابد من توافر مهارات في تربية الطفل

واستكملت: «يعنى لازم أى تربية لابد يكون فى صفات ومهارات، نعلمه إزاى يكون صادق وأمين وشاطر، طيب مهارات عاوزه يعمل حاجة مميزة سواء فى شغل البيت، لكن تيجى فى الآخر اللى مفيش عنده أساسيات صفات ومهارات، هتلاقى طفل كاذب طيب نعالجه إزاى، ما إحنا معملناش أساسيات الصدق وهكذا».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.