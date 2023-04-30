زاهي حواس عن إنتاج الوثائقية فيلم كليوبترا: فكرة عظيمة

أشاد زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بإنتاج القناة الوثائقية فيلم عن كليوباترا، مشيرا إلى ضرورة أن نحكي التاريخ بأنفسنا، لأن المصريين أولى من يخافون على حضارتهم، وتقديمها في أبهى ما يكون.

ترجمة فيلم كليوبترا

وأضاف حواس في تصريحات لـ«الوطن»، يجب أن يتم ترجمة هذا الفيلم باللغة الإنجليزية، كي يتم عرضه وتوزيعه في جميع أنحاء العالم، كي يحقق انتشارا كبيرا في العالم أجمع، والتعاقد مع أكبر القنوات العالمية من أجل عرضه.

وعن النصيحة التي وجهها زاهي حواس لصناع الفيلم، قال: «يجب أن تتأنوا في الفيلم، كي يتم إنتاج عمل على أعلى مستوى، ويتفوق على غيره، وأن يكون دقيق من الناحية العلمية، ومبهر من الناحية السينمائية».

التحضير لفيلم كليوبترا

يذكر أن القناة الوثائقية أعلنت بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة، ابنة بطليموس الثاني عشر.