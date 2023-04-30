«كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة «طنطا» في دوري القسم الثاني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، تدريباته الجماعية، استعداداً لمباراته المقبلة مع طنطا، الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، عقب استئناف دوري القسم الثاني.

توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين

وخاض لاعبو الفريق جانباً من التدريبات البدنية في «الجيم»، قبل بدء المران، وحرص المدير الفني للفريق على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات التي شهدت حماساً والتزاماً بالتعليمات من قبل جميع اللاعبين في الملعب.

يذكر أن فريق كفر الشيخ، خاض خلال فترة توقف الدوري عدداً من المباريات الودية، شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن من خلالها المدير الفني على مستوى الفريق وجاهزيته للمباريات الرسمية التي سوف تنطلق 3 مايو المقبل مع استئناف الدوري.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.