جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان.. يستمر 6 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان للطلاب وأولياء الأمور، وجميع أطراف العملية الامتحانية، للمواد الرئيسية والفرعية، للمدارس العامة والرسمية اللغات الفترتين الصباحية والمسائية.

وضم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان الذي يستمر تحديد موعد امتحان كل مادة والذي يبدأ من ساعتين ونصف لساعة ونصف، فضلا عن تحديد ضوابط العملية الامتحانية لكل من الطلاب والقائمين على الامتحانات والتى تشمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان انقسم لجدول للفترة المسائية وجدول للفترة الصباحية، خلال 6 أيام لكلا منهم، ويحدد موعد البدء لكل مرحلة وفقا لفترة العمل الرسمية للإدارة التعليمية التابع لها، حيث تضم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان 7 إدارات تعليمية منها، دراو وأسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وأبو سمبل.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان للفترتين

تنشر «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان الفترتين المسائية و الصباحية،

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة أسوان للفصل الدراسي الثاني بالفترة المسائية،

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 : عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف .

يوم الاحد الموافق 7 مايو 2023: عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين وعقد امتحان ict، خلال ساعة ونصف.

يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعتين، وعقد امتحان التربية الفنية خلال ساعتين.

يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 : عقدامتحان مادة العلوم خلال ساعتين وعقد امتحان التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد امتحان اللغة الأجنبية خلال ساعتين وعقد امتحان المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني بالفترة الصباحية،

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 : عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف .

يوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 : عقد امتحان الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين وعقد امتحان مادة ict، خلال ساعة ونصف.

يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 : عقد امتحان الرياضيات خلال ساعتين، وعقد امتحان التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 : عقد امتحان العلوم خلال ساعتين وعقد امتحان التربية الفنية خلال ساعتين.

يوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد امتحان اللغة الأجنبية خلال ساعتين وعقد امتحان المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.