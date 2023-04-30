«إكسترا نيوز».. عند الموعد مع كل حادث إقليميا وعالميا

دائما ما تكون قناة «إكسترا نيوز» عند الموعد مع كل حادث يتعلق بأبناء المصريين فى الخارج، وهو ما ظهر جلياً فى عدة مناسبات تتعلق باستعادة بعض المصريين الذين تعرضوا لبعض المواقف كقضية احتجاز صيادين فى اليمن من قبل، وصولاً إلى عودة المصريين من السودان عبر معبر أرقين.

وجاءت أحداث السودان لتكشف هذا الدور الذى تلعبه «إكسترا نيوز»، حيث فتحت القناة تغطية مستمرة ومتواصلة بشأن جهود الدولة لتأمين عودة المصريين من السودان، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأمين عودتهم، حيث أرسلت القناة اثنين من مذيعيها إلى قاعدة شرق التى تستقبل الطائرات التى تقل العائدين من السودان، كما أوفدت مراسلين اثنين عند معبر أرقين وهما عوض الغنام والمذيع هشام عبدالتواب.

ويعكف مراسلو «إكسترا نيوز» على تقديم رسائل يومية وفى أوقات مختلفة من اليوم حول آخر تطورات استقبال المصريين العائدين من السودان، كما يقدم مذيعو القناة فى قاعدة شرق تغطية كذلك مع كل طائرة تصل وعلى متنها أبناؤنا العائدون من السودان، حيث أجرت القناة عدداً من اللقاءات مع العائدين من السودان، والتى كانت بمثابة رسائل طمأنة لجموع المصريين وأهالى هؤلاء المواطنين العائدين من السودان، وحملت تلك اللقاءات مع العائدين كثيراً من رسائل الشكر للدولة وللرئيس السيسى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه أبناء المصريين فى الخارج والذى أكدته الأزمات المختلفة.

القناة قدمت تغطية متميزة لعودة الصيادين المصريين من اليمن ومرافقة المحتجزين في ليبيا عام 2020

ليست هذه المرة الأولى التى تقوم فيه «إكسترا نيوز» بهذا الدور، ففى فبراير 2020، قدمت القناة تغطية على أفضل ما يكون لواقعة عودة الصيادين المصريين الذين كانوا محتجزين فى اليمن، وفتحت القناة تغطية خاصة لنجاح جهود الدولة، أعرب خلالها هؤلاء الصيادون عن فخرهم بالانتماء للدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس السيسى وقتها لإعادة هؤلاء المصريين وتحديداً 32 صياداً، مؤكدين أن الرئيس السيسى لا يمكن أبداً أن ينسى أهله وأولاد بلده، عكس ما كان يحدث من قبل، وكم كان يتعرض المصريون لأزمات فى الخارج دون أن يسأل عنهم أحد.

أيضاً فى يونيو 2020 رافقت «إكسترا نيوز» المصريين الذى كانوا محتجزين فى ليبيا بعد أن نجحت جهود الدولة المصرية فى الإفراج السريع عنهم، وكان عددهم 23 مصرياً وذلك بعد تداول مقطع فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، والذى بمجرد تداوله انتفضت جميع أجهزة الدولة ولم تتوقف جهودها حتى التأكد التام من سلامتهم وتأمين عودتهم إلى مصر سالمين، فضلاً عن حرص «إكسترا نيوز» على تقديم رسائل الطمأنة بشكل مستمر لأهالى هؤلاء المصريين الذين كانوا محتجزين، حيث كانت القناة كذلك فى استقبالهم عند منفذ مساعد البرى الحدودى مع دولة ليبيا.

رصدت جهود الدولة لعودة المصريين من أفغانستان في 2021

وفى أغسطس من 2021، وعندما توترت الأجواء فى أفغانستان مع عودة حركة طالبان للسيطرة على البلاد، كانت «إكسترا نيوز» حاضرة وترصد أجواء جهود الدولة لعودة أبنائها من أفغانستان للحفاظ على أرواحهم فى ظل صراع احتدم وقتال عنيف، كما انفردت القناة بلقطات من الطائرة التى كان على متنها المصريون العائدون، ورصدت كذلك انطباعات هؤلاء المصريين. وأعرب بعض من أجرت معهم القناة لقاءات عن شكرهم للقناة وكذلك للرئيس السيسى ولجهود الدولة فى تأمين عودتهم، وليس مجرد العودة وإنما إسراع جهود عودتهم على نحو يساعد فى الحفاظ على حياتهم، بعد أن أرسلت القوات المسلحة طائرة عسكرية لنقلهم إلى البلاد سالمين.

حضور قوى فى تطورات «كورونا» وحرصت على نقل كل رسائل الطمأنة الممكنة للأهالى بشأن المصريين فى الصين

وفى عام 2020 ومع تطورات جائحة كورونا، كانت «إكسترا نيوز» أيضاً حاضرة إعلامياً لتغطية جهود الدولة فى إعادة المصريين من الصين والتى منها انفجرت الجائحة التى هددت أرواح الملايين حول العالم. كما كانت القناة حريصة دائماً على نقل كل رسائل الطمأنة الممكنة للأهالى بشأن المصريين فى الصين، حتى وصولهم إلى أرض الوطن. وتلقى جهود القناة دائماً إشادات واسعة، خصوصاً فى ظل احتياج كثير من أهالى هؤلاء المصريين لطمأنتهم بشأن أبنائهم، وهو ما تحرص القناة عليه دائماً.الشركة المتحدة

مدير مركز العرب: تغطيتها لعودة المصريين من السودان تدعو للفخر.. وأصبحت لديها خبرة للتعامل مع الأحداث الكبرى

فى هذا السياق، قال محمد فتحى الشريف، مدير مركز العرب للدراسات السياسية، لـ«الوطن»، إن جهود القناة موضع إشادة ومدعاة للفخر من قبل كل مصرى ومصرية لأنها فى كل المحن والشدائد كانت حاضرة، وكانت عنواناً لنقل فرحة هؤلاء المصريين سواء العائدون من السودان أو ما قامت به القناة من تغطيات فى مناسبات أخرى تتعلق باستعادة أبناء الوطن من مناطق الأزمات. وأضاف: القناة أصبحت لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع مثل هذه الأحداث وتغطيتها، خصوصاً فى امتلاكها عدداً من العناصر والكوادر الإعلامية الذين لديهم خبرة كبيرة حتى وإن كان بعضهم لا يزالون صغيرى السن. وأكد أن الرسالة الإعلامية للقناة هى الرسالة التى يجب أن يكون عليها الإعلام.

أوضح أنه من الأهمية بمكان أن يكون للإعلام دور فى كشف الجهد الذى تقوم به الدولة للحفاظ على أبنائها، وهو الأمر الذى نلمسه فى كثير من المواقف وفى كثير من الأزمات سواء ما حدث فى السودان أو أفغانستان من قبل، أو واقعة الصيادين المصريين فى اليمن، أو العاملين المصريين فى ليبيا، وغيرها من الوقائع.