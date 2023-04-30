أعلنت مديرية التربية والتعليم عن وضع جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنيا للمدارس الحكومية والخاصة واللغات للعام الدراسي 2022-2023، والتي تبدأ في يوم الأربعاء 10 مايو وتنتهي الأحد 14 مايو.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

وبحسب الصفحة الرسمية، لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة المنيا سيعقد في الفترتين الصباحية والمسائية كالتالي:

-الأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، ويعقبه في نفس اليوم امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

-الخميس 11 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف ويعقبه امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

-السبت 13 مايو امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، ويعقبه امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

-الأحد 14 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ويعقبه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

ووضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا بعد الضوابط والتعليمات الخاصة بجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة المنيا، وشملت: يتم وضع الامتحان بمعرفة التوجيه بكل إدارة تعليمية، وتُطبق في الامتحانات القرار الوزاري رقم 167 الصادر في 28 سبتمبر 2022.

وبالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية "المستوي الرفيع" لمدارس اللغات تحدد الامتحانات بمعرفة كل مدرسة بالتنسيق مع إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وبالنسبة للامتحان التكميلي الفصل الدراسي الأول يعقد يوميا عقب أداء امتحانات مواد أخر العام لمن تغيب بعذر مقبول توافق علية المدرسة والإدارة التعليمية.