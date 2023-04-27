صرف مكافأة 1000 جنيه للموظفين و500 للعاملين بالأجر اليومي بجامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين، و500 جنيها للعاملين بالأجر اليومي، تقديراً لمجهوداتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة، إلى جانب موافقة المجلس على تخصيص القاعة الكبرى بمبنى كلية دار العلوم الجديد لاستضافة أحداث ومؤتمرات الجامعة، وضمها إلى مركز الفنون والآداب والمؤتمرات.

صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين و500 جنيها للعاملين

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

استعرض «فرحات» خطط الجامعة المستقبلية خلال العامين القادمين، في كل ما يخص تعزيز قدراتها المؤسسية والأكاديمية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، وتحول جميع مقرراتها الدراسية للعمل بنظام الساعات المعتمدة، مشيراً أن أولويات الجامعة في المرحلة القادمة تسير نحو الالتزام بتطبيق معايير واضحة للعمل نحو الجودة الأكاديمية، طبقاً لما تقره الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك من خلال تعزيز التوجه نحو تدشين البرامج الجديدة التي تلاقي إقبالا بين الطلاب الوافدين، ويتطلبها سوق العمل العالمي، والبدء الفوري في تقدمها للاعتماد، وتقدم جميع الكليات لاعتماد 3 برامج علي الأقل، أو حزمة من البرامج المتشابهة، أو للاعتماد المؤسسي، إلي جانب تطوير الأداء الإداري بالكليات طبقاً لمعايير جائزة الدولة للتميز الحكومي، وتحسين الأداء للعمليات الإدارية للقيادات الجامعية والأكاديمية من متخذي القرار.

تحقيق معايير الأيزو المؤسسي

وأضاف أنه كذلك يجب تحقيق معايير الأيزو المؤسسي للعمل الإداري للعاملين، في ضوء مدخلات الحوكمة وإدارة المنشآت الجامعية، والتقييم الداخلي والتحكم في مستوي الجودة ليتماشى مع المتطلبات والاحتياجات المطبقة عالمياً.

ووجه رئيس جامعة المنيا إلى التطوير المستمر للخطط الدراسية وتفعيل منصة الجامعة التعليمية والتعليم التفاعلي النشط وتوظيف القاعات التعليمية وتطويرها لتحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً إلى تشكيل لجنة متابعة وحصر برئاسة المستشار الهندسي لجميع القاعات الدراسية والمدرجات بمنشآت الجامعة لتحديد المواصفات الهندسية والمعايير الأساسية التي تحقق الجودة والتي يجب أن تمتلكها القاعات، استخدامها الاستخدام الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

تحالفات إقليمية بين 3 جامعات حكومية

وأكد رئيس الجامعة على تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات الحكومية بإقليم شمال الصعيد الذي يضم جامعات الفيوم وبني سويف والمنيا، بالإضافة للجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمجتمع المدني، ومجتمع الصناعات، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بمفهومه الشامل، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة وتكامل بين كافة القطاعات علي مستوى الجمهورية كهدف قومي، هذا إلى جانب مواصلة الجهود لرفع وعي الطلاب وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للمشروعات القومية بكافة ربوع الوطن، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع لمواجهة مشكلة الأمية، وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.