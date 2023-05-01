رئيس «الوثائقية»: نستعد لإنتاج فيلم متكامل عن الملكة كليوباترا

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن القناة بدأت بالفعل التحضير لفيلم وثائقي عن كليوباترا، مضيفا أنه كان هناك استهداف للملكة التي تحظى بجماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل مصر أو خارجها.

القناة الوثائقية تتناول المصريات

وأوضح «سعيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن القناة الوثائقية تتناول المصريات، وحاليا في مرحلة التحضير والبحث عن طريق الخبراء، مضيفا «إنتاج وثائقيات عن المصري القديم يأخذ وقتا طويلا فى التحضير».

سلسلة وثائقية

وتابع: «يتم حاليا عرض سلسلة وثائقية عن جذور مصر القديمة، تقديم عالم المصريات زاهي حواس على القناة، وكنا نستهدف قبل الإطلاق الرسمي للقناة، التعامل مع أفلام علم المصريات».

الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة

وكانت القناة «الوثائقية»، بقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم «كليوباترا»، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.