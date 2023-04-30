جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنوفية

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المنوفية، في يوم السبت الموافق 6 مايو، في 8 مواد دراسية وتستمر لمدة 5 أيام، ويبحث الطلاب عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية، للاستعداد لامتحانات نهاية العام، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة إنهاء استعدادها لامتحانات النصف الثاني من امتحانات النقل والشهادات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية عدا مدارس الفصل الواحد، وابتي جاءت كالتالي، تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد 7 مايو بمادتي العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 8 مايو بمادتي الدراسات الإجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 9 مايو بمادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو بمادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية

كما أوضحت مديرية التعليم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية مدراس التعليم المجتمعي الفصل الواحد، وجاءت كالتالي، الإثنين 8 مايو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 مايو بمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو بمواد العلوم والدراسات الإجتماعية والخط العربي.

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب في امتحانات نهاية العام، مشددا علي أن مواقيت الامتحانات ثابته ولم تتغير وتمت مراعاة تفعيل التوقيت الصيفي الجديد في المواعيد المعلنة.