حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المنيا، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المنيا، السبت 6 مايو وتنتهي الثلاثاء 9 مايو.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي بالمنيا

ونشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، علي صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنيا، حيث سيعقد في الفترتين الصباحية والمسائية كالتالي:

-السبت 6 مايو امتحان مادة اللغة العربية ساعتين ونصف، يعقبه امتحان مادة التربية الدينية، لمدة ساعة ونصف.

-الأحد 7 مايو امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، ويعقبه امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

-الإثنين 8 مايو، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، ويعقبه امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

-الثلاثاء 9 مايو، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، ويعقبه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي بالمنيا

ووضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا بعد الضوابط والتعليمات الخاصة بجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنيا، وشملت: يتم وضع الامتحان بمعرفة التوجيه بكل إدارة تعليمية، وتُطبق في الامتحانات القرار الوزاري رقم 167 الصادر في 28 سبتمبر 2022.

وبالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» لمدارس اللغات تحدد الامتحانات بمعرفة كل مدرسة بالتنسيق مع إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وبالنسبة للامتحان التكميلي الفصل الدراسي الأول يعقد يوميا عقب أداء امتحانات مواد آخر العام لمن تغيب بعذر مقبول توافق علية المدرسة والإدارة التعليمية.