رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد التهامي بعد مشاركته في سباق الهجن: كان حلم حياتي أزور العريش

كتب:

محمد ايمن
05:59 ص | الإثنين 01 مايو 2023
الفنان أحمد التهامي

الفنان أحمد التهامي

قال الفنان أحمد التهامى، أحد المشاركين في ختام فعاليات سباق الهجن الذي أقيم بمحافظة شمال سيناء: «فوجئت بحاجة جميلة جدا، وأخدت أسرتي وأولادي معايا، ما كانوش عاوزين يرجعوا ويسيبوا البلد، بقى لهم أصحاب من العريش».

  

ترحيب وحب من أهالي العريش

وتابع «التهامى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»، «أنا شفت كم ترحيب وحب من أهالي العريش ما شفتوش في حياتي، كانت أمنية حياتى إنى أروح العريش، وسعيد إنى زورت أرض الفيروز، مناخها جميل واتبسطنا جدا وفرحنا، وأهالي العريش استقبلونا استقبال كبير جدا، وعدتهم إني هروح أصيف هناك السنة دي». 

شكرا لمصر وأهالي سيناء

أضاف الفنان أحمد التهامى: «عاوز أشكر الدولة وجهود أهل سيناء، لأنهم يصمدون، وأبطال القوات المسلحة وشهداؤنا اللى ضحوا بالروح والنفس وكل حاجة، علشان يرجعوا الحياة للعريش، سيناء ومصر كلها بتفرح، لرجوع الاستقرار والأمن، بوجه رسالة للمستثمرين والشركات بالاستثمار في العريش، وعلى فكرة كل حاجة متوفرة، وآمنة جدا».

اقرأ المزيد:

اللواء خالد عرفة: تكلفة تطوير ميناء العريش البحري ستتجاوز 4 مليارات جنيه

مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستغطي استخدامات 1.5 مليون نسمة

«صباح الخير يا مصر»: تطهير العريش من الإرهاب بفضل البطولات العظيمة

«صباح الخير يا مصر» يقدم حلقة خاصة من مدينة العريش.. (فيديو)
بقلم محمد ايمن