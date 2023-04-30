«صباح الخير يا مصر» يقدم حلقة خاصة من مدينة العريش.. (فيديو)

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، حلقة خاصة من مدينة العريش، إذ قدمها من الاستديو الإعلاميان مصطفى كفافي وجومانا ماهر، بينما أجرى الإعلامي محمد الشاذلي لقاءات خاصة من العريش مع عدد من المسئولين.

تجهيزات بميناء العريش

وقال الشاذلي: «موجودون الآن في مدينة العريش، في قلب شمال سيناء، وتحديدا ميناء العريش الذي يشهد أعمال تطوير وتأهيل لإعادة افتتاحه قريبا بإذن الله».

وأضاف الإعلامي: «نرصد كل المشروعات القومية الموجودة في كل مكان بالمحافظات الحدودية، لكن المشروعات القومية التي تمت في شمال سيناء تستحق التوقف أمامها كل على حدة».

تحية وتقدير للقوات المسلحة

وتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، مضيفًا: «نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم حتى نكون موجودين معكم اليوم وحتى نرى هذا الكم الكبير من المشروعات التي جرى افتتاحها، اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية والدولة بإعادة تعمير سيناء وزيادة الكتلة السكانية لأنهما حائط الصد الأساسي لمواجهة الإرهاب».