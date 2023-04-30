«صباح الخير يا مصر»: تطهير العريش من الإرهاب بفضل البطولات العظيمة

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن العريش عانت من عمليات إرهابية واستهدف التكفيريون الأهالي هناك، حيث استهدفوا الدولة المصرية، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الإرهاب أصبح تاريخا في إشارة إلى القضاء عليه تماما.

الإرهاب أصبح تاريخا

وأشارت الإعلامية جومانا ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن الإرهاب أصبح تاريخا بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة وأهالي سيناء، مشددة على أن سيناء أصبحت آمنة تماما، حيث لم يعد هناك أي أفكار تكفيرية أو عمليات لاستهداف الدولة المصرية، وذلك بفضل تضحيات كثيرة جدا وبطولات عظيمة ودماء طاهرة سالت على رمال سيناء.

الثمن الذي دُفع في سيناء غالٍ جدا

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأن الثمن الذي دُفع في سيناء غالٍ جدا، حيث ارتقى أكثر من 3 آلاف شهيد وأصيب أكثر من 8 آلاف مصاب من قوات الجيش والشرطة، وهو رقم ضخم جدا يعبر عن مأساة حقيقية لدى أهالي المصابين والشهداء، حيث يعيش المصابون مع إصابات بالغة الصعوبة.