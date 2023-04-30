مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستغطي استخدامات 1.5 مليون نسمة

قال المهندس فهيم تادروس مدير مشروعات محطة تحلية مياه العريش، إن المحطة تقع في الكيلو 17 غرب العريش، وطاقتها تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، وقابلة للتوسع إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم.

مصادر المياه بالعريش كانت محدودة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «كان لدينا مشكلة في العريش بسبب المناوبة، المياه كانت بتيجي مرة أو مرتين في العريش، مصادر المياه كانت محدودة وهي النيل والآبار، والمياه لم تكن كافية لأهالي العريش».

المحطة تكفي نصف مليون نسمة

وتابع: «هذه المحطة تكفي نصف مليون نسمة تقريبا، وفي التوسعات العمرانية من المقرر أن تصل طاقة المحطة إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك في المرحلتين الثانية والثالثة، لتغطي 1.5 مليون نسمة، والمحطة تعمل منذ 6 شهور والأهالي شعروا بالفارق بعد أن أصبحوا يحصلون على المياه كل يوم بدلا من يوم أو يومين في الأسبوع».