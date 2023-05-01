تكريم مجد القاسم ومنحه الدكتوراه الفخرية من كلية لندن بالقاهرة

كرمت كلية لندن للدراسات المهنية بالقاهرة، الفنان مجد القاسم، من ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في السياسة والفنون والأدب والاقتصاد.

منح الدكتورا الفخرية لـ مجد القاسم

ومنح الكلية مجد القاسم، الدكتوراه الفخرية عن مشواره الفني والغنائي، ودرع التميز.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان مجد القاسم، أغنية «السيرة الذاتية»، التي طرحها على قناته الرسمية من خلال موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

مجد القاسم يطرح أغنية «كلام على العام»

كما طرح القاسم، أغنية «كلام على العام»، من كلمات عادل سليم، ألحان عادل سليم، محمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، وحققت نسب مشاهدة عالية.

مجد القاسم أعلن الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة، شارك في تلحين بعضها، وتعاون مع ملحنين آخرين، وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية، مؤكدا أن الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة، فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.