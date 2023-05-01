طرح 152 كابينة في شاطئ ستانلي للإيجار.. اعرف الشروط والمصروفات

أعلنت محافظة الإسكندرية، متمثلة في الإدارة العامة للشئون المالية وإدارة التعاقدات، طرح كبائن شاطئ ستانلي للإيجار، بعدد 152 كابينة خلال بداية مصيف 2023 بالتحديد مع شهر مايو الذي ينطلق اليوم.

وتقدم «الوطن» جميع التفاصيل الخاصة بطرح كبائن ستانلي مع بداية المصيف 2023، من أجل استغلالها من قبل المواطنين من خلال توفير المواعيد والشروط والقيمة المادية، وفقًا لما أعلنته محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي قبل أيام من عمليات الطرح.

مواعيد طرح كبائن ستانلي للإيحار

- جلسة يوم الأربعاء 3/ 5/ 2023 يجري طرح 51 كابينة استحمام بالدور الأرضي والحوض الشرقي.

- جلسة يوم الأربعاء 10 /5/ 2023 يجري طرح 49 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي استحمام بالدور الأول علوي.

- جلسة يوم الأربعاء 17/ 5/ 2023 يجري طرح 52 كابينة استحمام بالدور الثاني علوي.

تكلفة كراسة شروط كبائن ستانلي

تُطرح كل كبينة من كبائن ستانلي بقيمة التأمين المؤقت 3000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

شروط التقدم لاستغلال كبائن ستانلي

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- الإجراءات تتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.