أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، حيث يبدأ طلاب هذا الصف امتحاناتهم يوم السبت 6 مايو وينتهوا منها يوم 10 مايو.

تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسكندرية الترم الثاني

ويكون جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسكندرية الترم الثاني كالآتي:

السبت: اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، ويكون زمن إجابة المادة الأولى ساعتين ونصف والأخيرة ساعة ونصف.

الأحد: الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويكون زمن إجابة كلًا منهما ساعة ونصف.

الإثنين: العلوم، والمهارات المهنية، ويكون زمن إجابة كلًا منهما ساعة ونصف.

الثلاثاء: اللغة الأجنبية ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء: الرياضيات ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

ملاحظات مع جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسكندرية الترم الثاني

ووضعت مديرية التربية والتعليم ملاحظات مع جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسكندرية الترم الثاني، وهي أنه يُترك لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحًا أو مساءًا حسب الإمكانيات المتاحة، ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويترك لكل مدرسة حديد موعد المهام الأدائية بواقع فترة واحدة «حصتين» لكل مادة، كما يترك لها حرية التصرف واختيار موعد امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع»، وبالنسبة لامتحانات الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2012.