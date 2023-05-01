روسيا تتوعد بولندا برد «صعب جدا»

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عن أن بلادها سترد بشدة على استيلاء دولة بولندا على المدرسة الموجودة في السفارة الروسية في وارسو.

وأشارت زاخاروفا في برنامج يقدمه الإعلامي الروسي، فلاديمير سولوفيوق على قناة «روسيا 1» التلفزيونية، إلى أن روسيا سيكون درها صعبا جدا على تصرفات بولندا.

بولندا من اختارت هذه الطريقة في التصرف

وأوضحت أن روسيا سترد على سلطات وارسو، بإجراءات مناسبة، وسيتم تطوير هذه الطريقة في الرد، بعد التنسيق بين مختلف الإدارات، لافتة إلى أن بولندا من اختارت هذه الطريقة في العمل.

وواصلت زاخاروفا: «تنتقل المدرسة الآن إلى مبنى جديد»، مشيرة إلى أن الأمر «سيستغرق عدة أيام، لكن الدراسة ستستمر، ويجب أن نثني على سفارة روسيا، نظرا لتقليص عملها إلى الحد الأدنى، وبالتالي فهي تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة».

سحب المعدات من المبنى

يشار إلى أن السفير الروسي في بولندا، سيرجي أندريف، قال إن موظفي المدرسة والتقنيين سحب اليوم الأحد معدات من المبنى الذي تم الاستيلاء عليه من قبل السلطات البولندية.

يشار إلى أن بولندا مؤيدة لأوكرانيا، التي يوجد بينها وبين روسيا الاتحادية الأزمة منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها وأجرت استفتاءات في هذه الأقاليم من أجل ضمها بشكل رسمي، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا.