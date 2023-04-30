الصلاة على جثمان والدة مايا نصري من أدونيس اللبنانية غدا

اعلنت الفنانة مايا نصري موعد الصلاة على جثمان والدتها مي نصري قسيس التى رحلت عن عالمنا منذ قليل.

من المقرر أن تتم الصلاة صباح الاثنين فى الساعة العاشرة صباحا من كنبسة مار شربل الرعائية بأدونيس على ان يتم دفنها فى مقار الأسرة فى مدافن منيارة بعكار.

مايا نصري اعلنت خبر وفاة والدتها

ونشرت مايا نصري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة والدتها الراحلة، مُعلقة عليها بقولها: «ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك».