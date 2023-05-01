الإعلامي أحمد الدريني يكشف أخطاء فيلم كليوباترا على إحدى المنصات

كشف الصحفي والإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة، أن فيلم «كليوبترا»، الذي أعلنت القناة الوثائقية إنتاجه، ردا على فيلم يحمل الاسم ذاته أنتجته إحدى المنصات، يجري العمل عليه على قدم وساق وبتدقيق معلوماتي، مؤكدا أن الكلام الوارد في الفيلم الآخر، لا يصح أن يكون في «وثائقي» يعتمد على معلومات.

أضاف «الدريني»، خلال مداخلة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»، «شغالين في الفيلم، ولا بد أن يتم تشخيص ما حدث، لدينا مجموعة تصريحات عن صناع الفيلم، نحن نوثق التاريخ ولسنا في حالة تلاسن مع المنصة التي أنتجت الفيلم».

وأكمل: «دائما الخطوة الأولى في أي عمل وثائقي، خطوة البحث والتدقيق والإعداد، وهي خطوة مهمة وأساسية لبناء العمل الوثائقي، والرجوع للمتخصصين والخبراء».

ولفت إلى أن كبار علماء المصريات، يعملون على تاريخ كليوباترا، متابعا: «فيلم كليوباترا الذي سنقدمه، سيكون معتمدا على العلم والتاريخ، حيث أن العمل يتم بدقة، ونتواصل مع متخصصين أجانب».