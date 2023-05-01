مصرع عامل سقط من أعلى كوبري المنيب بعد اختلال توازنه

لقي عامل مصرعه، أثناء محاولة عبور السور الحديدي للكوبري إلى حارة السير البطيئ، اختل توازنه وسقط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري المنيب، على الفور انتقل العميد الدكتور حسن دكروري مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عامل 33 سنة، بكسور متفرقة بالجسم، ونزيف حاد، ولقي مصرعه في الحال، إذ حاول عبور السور الحديدي أعلى كوبري المنيب اتجاه المريوطية، من حارة السير السريع إلى السير البطيئ، إلا انه اختل توازنه وسقط أرضا من ارتفاع 15 مترا.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا ما جاء بالفحص، جرى نقل المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.