مصرع عامل خردة سقط من أعلى كوبري المنيب.. انزلقت قدماه

لقى عامل خردة مصرعه متأثرًا بإصابته بتهتك في الرئتين وتجمع هوائي في المخ بسبب سقوطه من أعلى كوبري المنيب بالجيزة، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت بدايتها بورود بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري المنيب، وعقب الانتقال والفحص تبين أنه عامل خردة يبلغ من العمر 22 عامًا، وتم على الفور نقله إلى مستشفى أم المصريين، كما تبين إصابته بتهتك بالرئتين واضطراب بدرجة الوعي وتجمع هوائي داخل المخ وكدمات متفرقة بالجسم.

انزلقت قدماه وسقط أرضًا

وبإجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وبسؤال أقاربه وهما نجار مسلح يبلغ من العمر 33 عامًا، وكهربائي يبلغ من العمر 22 عامًا، أوضحوا أن ما حدث لحظة الواقعة أن المصاب كان يعبر الطريق من أعلى الطريق بمنطقة دائري المنيب من الكوبري القديم إلى الكوبري الجديد ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة فانزلقت قدماه وسقط أرضًا، ما تسبب في إصابته.

كما تبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما توفي داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.