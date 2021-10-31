انتهاء تطوير كوبري مشاة مترو المنيب.. يخدم سكان 4 مناطق بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء أعمال تطوير كوبري مشاة مترو المنيب، لينضم إلى منظومة التطوير التي شملت كباري مشاة المطافي والمطحن والعمرانية أمام منطقة أبو هريرة.

وأوضح المحافظ في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه كلف حي جنوب، بضرورة تخصيص ورديات عمل؛ لمتابعة حالة النظافة بكباري المشاة على مدار اليوم، والاهتمام برفع كفاءة محيط الكباري، من حيث أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات.

تيسير حركة التنقل في 4 مناطق

وقال «راشد»، إن محافظة الجيزة تكثف جهودها لرفع كفاءة كباري المشاة، بكافة الأحياء والمراكز؛ لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم، مضيفا أنه وجه حي جنوب الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مشاة مترو المنيب بحي جنوب الجيزة، الذي يخدم أهالي مناطق الكونيسة والبكباشي والقصبجي والعمرانية؛ استكمالا لمخطط تطوير كباري المشاة.

رفع كافة الإشغالات

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات من محيط الكباري لعدم إعاقة حركة المارة، ومن جانب أخر تابع محافظ الجيزة مجهودات حي شمال الجيزة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، إذ تم فرد طبقة الأسفلت بشارع بشتيل من أمام مسجد فلفل، وجار متابعة استكمال تنفيذ باقي أعمال الخطة؛ لتقديم خدمات أفضل لمواطني شمال الجيزة.