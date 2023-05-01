تفاصيل مصرع مهندس قبل زفافه بشهر بالمنوفية.. ووالده: «مالحقناش نفرح»

لحظات صعبة ومؤلمة عاشها أهالي قرية «زوير»، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد مصرع المهندس محمد مجدي قبل حفل زفافه بأقل من شهر وبعد عقد قرانه بشهرين، كما أصيبت زوجته في نفس الحادث، وتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بحضور الآلاف من الأهالي وسط انهيار أسرته وأصدقائه.

والد المهندس يروي تفاصيل الحادث

وقال المهندس محمد مجدي الشنتناوي لـ«الوطن»، إنه أثناء قيادة ابنه دراجة نارية ومعه زوجته أثناء توجههما لشراء لوازم حفل الزفاف، حدث انفجار في إطار السيارة واصطدمت الدراجة بعامود كهرباء، ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة زوجته، مؤكدا أن الفرح كان يتم تجهيزه ليكون خلال أيام.

وأشار والد المهندس الراحل إلى أن ابنه نجا من الموت في حادث آخر أثناء عودته من عمله قبلها بأيام، ولكن الله شاء أن يتوفى في حادث آخر، مطالبا الجميع بالدعاء لنجله بالرحمة والمغفرة.

انهيار الزوجة المصابة

وتعيش الزوجة المصابة حالة من الحزن الشديد والصدمة التي تسيطر عليها بشكل كامل بعد وفاة زوجها قبل أيام من حفل الزفاف، وفق ما أكده والدها، مؤكدا أن وفاة «محمد» صدمة وفاجعة كبيرة للجميع قائلا «ملحقناش حتى نفرح بيهم، ولكن قدّر الله وما شاء فعل».

حزن بين أهالي المنوفية لوفاة شاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية خبر وفاة المهندس الشاب قبل أيام من حفل زفافه، وذكر عطية شريف، إن مركز شبين الكوم ومحافظة المنوفية بالكامل حزينة علي وفاة شاب في مقتبل العمر، وتحول حفل زفافه إلى مأتم، فيما علقت منار السواح بقولها «ربنا يرحمه ويصبر زوجته، لحظة الفراق بتبقى مؤلمة، فما بالك لما يجي الحزن بدل الفرح».

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، يفيد مصرع شاب ونقل الجثمان إلى المستشفي وإصابة زوجته في حادث دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثمان.