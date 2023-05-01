غرق طالب في النيل أثناء الاستحمام بأطفيح

لقي طالب مصرعه أثناء استحمامه في نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بغرق طالب 16 سنة في النيل أثناء استحمامه، وبالانتقال والفحص، تبين أنه كان بصحبة أصدقائه «طالب 15 سنة، مزارع 16 سنة»، وقرروا الاستحمام فى النيل، إلا أنه غرق ولم يتمكنا من إنقاذه.

وبسؤال والده لم يتهم أحد بشيء، تم إخطار الإنقاذ النهري للبحث عن الغريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.