فنادق مرسى علم تستقبل 14 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة (صور)

استقبلت فنادق مرسى علم، 14 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية، على متن 71 رحلة طيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وتفتيشات على أعلى مستوى، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، عن وصول 71 رحلة طيران سياحية متنها نحو 14 ألف سائح أوروبي خلال 48 ساعة، لافتا إلى أنه من المقرر اليوم، وصول 9 رحلات طيران أخرى قادمة من مطارات أوروبا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسى علم

أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين يوميا، عبر عشرات الرحلات القادمة من نحو 12 دولة أوروبية هي «التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا وليتوانيا والمجر والنمسا».

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم، استقبلت خلال شهر مارس الماضي 76 ألف سائح، وأن أكثر السياح وصولا، هي السياحة الألمانية ثم البولندية والتشيكية والأيطالية.

مهرجانات بشواطئ مرسى علم

ولفت إلى أن الفنادق تحرص دائما على عمل مهرجانات وحفلات وبرامج متنوعة على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة السائحين الأجانب بصفة يومية بغرض ترفيهي، وإدخال البهجة والسرور على السائحين، كنوع من أنواع تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.