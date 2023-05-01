بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، خطة تسليم أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023، وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من طباعة أوراق امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطبعة السرية وزعت أوراق الأسئلة والإجابة على الإدارات التعليمية، تمهيدا لانطلاق الامتحانات طبقا لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة جنوب سيناء.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

كشف وكيل تعليم جنوب سيناء، عن الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة ومواد المستوى بالنسبة للمدارس الرسمية واللغات الخاصة، مشيراً إلى أن مادة القيم واحترام الآخر تمت بواسطة معلم المادة، طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من امتحانات مواد التربية الدينية، التربية الموسيقية، التربية البدنية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو عن طريق معلم المادة.

امتحانات رابعة ابتدائي بجنوب سيناء

أضاف عقل، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة جنوب سيناء كالتالي:

１- السبت 6 مايو فترتين، الأولى لغة عربية، الزمن ساعتين، الفترة الثانية التربية الدينية الزمن ساعة ونصف، استراحة 20 دقيقة بين الفترتين.

２- الأحد 7 مايو فترتين، الأولى علوم، الزمن ساعة ونصف، الفترة الثانية مهارات مهنية الزمن ساعة ونصف.

３- الاثنين 8 مايو فترتين، الأولى دراسات، الزمن ساعة ونصف، الفترة الثانية Ict الزمن ساعة ونصف.

４- الثلاثاء 9 مايو، اللغة الإنجليزية مدتها ساعة ونصف.

５- الأربعاء 10 مايو، الرياضيات ومدتها ساعة ونصف.

وقال إن دخول اللجان يبدأ في الساعة التاسعة صباحا في امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة جنوب سيناء.