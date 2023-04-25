جنوب سيناء تستعد لامتحانات التيرم الثاني بتجهيز اللجان.. تنطلق 6 مايو

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بدء تنفيذ خطة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 /2023، موضحاً أنه كلف رؤساء الإدارات التعليمية الثماني بضرورة البدء في تجهيز اللجان الأسبوع المقبل، تمهيدا لانطلاق امتحانات صفوف للنقل أول مايو المقبل.

وقال «عقل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جدول الامتحانات الذي وافق عليه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثابت ولم يتم تغييره، وجرى طباعة الامتحانات طبقا لقواعد وزارة التربية والتعليم.

امتحانات النقل

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بيانا بشأن امتحانات النقل، والتي تبدأ أول مايو المقبل، وذكر البيان أن امتحانات النقل تبدأ في 6 مايو المقبل، وأن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) يوم السبت، 6 مايو المقبل، وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام، والصفين الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) من السبت، 6 مايو، وتنتهي الخميس 11 مايو، ولمدة خمسة أيام.

امتحانات النقل المرحلة الثانوية

وجاءت مواعيد امتحانات النقل المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 كالتالي:

- الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو، وتنتهي الثلاثاء 16 مايو، ولمدة عشرة أيام، والصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) من السبت الموافق 6 مايو، وتنتهي الأحد 14 مايو، لمدة ثمانية أيام.

- الصف الأول الثانوي صناعي (فني عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو، وتنتهي الخميس 11 مايو، لمدة أربعة عشر يوما، والصف الثاني الثانوي صناعي (فني عام) من السبت 6 مايو، وتنتهي الثلاثاء 9 مايو، لمدة اثنا عشر يوما، والصف الثاني الثانوي صناعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو، وتنتهي الثلاثاء 9 مايو، ولمدة أربعة أيام.

- الصفان الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو، وتنتهي الأحد 14 مايو، لمدة ثمانية أيام، والصف الأول الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام، والصف الثاني الثانوي تجاري (فني جدارات) من السبت الموافق 13 مايو، وتنتهي الثلاثاء 16 مايو، ولمدة أربعة أيام.