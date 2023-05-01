طقس الإسكندرية اليوم.. مائل إلى الحرارة والعظمى تسجل 24 درجة مئوية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الاثنين، الذي يتزامن مع عيد العمال 1 مايو، أجواء معتدلة في فترة الظهيرة في ظل غياب الأمطار وعودة درجات الحرارة للارتفاع مجددًا، إلا أنها تميل إلى البرودة مساءً مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدلًا، مع ميل إلى الحرارة ظهرًا ثم يعود إلى البرودة ليلًا، مع التشديد على ضرورة استمرار ارتداء الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أنّ طقس الإسكندرية اليوم معتدلًا من حيث درجات الحرارة، مائلًا إلى البرودة ليلًا إذ تنخفض الصغرى درجة واحدة عن أمس، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

حالة البحر اليوم

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضًا بحالة البحر، التي تتباين بين خفيفة ومعتدلة، في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.