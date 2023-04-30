طقس الإسكندرية اليوم.. اعتدال درجات الحرارة ونشاط الرياح

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، أجواء مثالية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث غابت الأمطار وعادت درجات الحرارة للارتفاع مجددا، ما تبعه طقس مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل صباحا، مائل للحرارة ظهرا، بارد ليلا، مشددة على ضرورة استمرار ارتداء الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، ما يعني أن طقس الإسكندرية معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، حيث تتباين بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.