رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل حديقة في الشيخ زايد

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:21 م | الأحد 30 أبريل 2023
شرطة- ارشيفية

شرطة- ارشيفية

عثر الأهالي على جثة لسيدة داخل حديقة بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة داخل حديقة بجوار سور أحد الكمباوندات، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول القسم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لسيدة مجهولة فى العقد الخامس من العمر ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها اى آثار إصابات ظاهرية وتبين عدم وجود أي أوراق تدل على شخصيتها.

نقل الجثمان للمستشفي

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إدارة البحث بالتحرى والفحص على الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية في الغربية

 ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ضبط ‏85 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن في البحيرة

ضبط 2076 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 2.5 طن جمبري منتهي الصلاحية في القاهرة

ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من شقة في القاهرة
بقلم  جيهان عبد العزيز