العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل حديقة في الشيخ زايد

عثر الأهالي على جثة لسيدة داخل حديقة بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة داخل حديقة بجوار سور أحد الكمباوندات، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول القسم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لسيدة مجهولة فى العقد الخامس من العمر ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها اى آثار إصابات ظاهرية وتبين عدم وجود أي أوراق تدل على شخصيتها.

نقل الجثمان للمستشفي

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إدارة البحث بالتحرى والفحص على الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.