العثور على جثة سيدة داخل منزلها في أبوقرقاص بالمنيا

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة.

العثور على جثة سيدة في أبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالعثور علي جثة «ش.م»، 30 عاما، داخل منزلها بإحدى قرى المركز في ظروف غامضة وجري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي.

بالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.

إصابة شخص بطلق ناري

علي جانب آخر، استقبل مستشفى المنيا العام، شخص مصاب بفتحة دخول وخروج لطلق ناري بالكتف الأيسر وحالته العامة سيئة، وبانتقال رجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب يدعى «ا.م» 44 عاما، مقيم بشارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وأصيب بطلق ناري في ظروف غامضة، وجاري التحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخُطرت النيابة العامة للتصرف.