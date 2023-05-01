«التنمية المحلية»: خطة لتأهيل العاملين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ تأهيل ورفع مهارات العاملين بالمحليات، يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية.

دورات تدريبية

وتابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات، والمنفذة خلال الأسبوع الحالي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ويتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي «دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية المنفذه بواسطة برنامج تنميه الصعيد، ودورة برنامج الأتوكاد Autocad، ودورة الكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية والتعامل مع الإعلام وانشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي، وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، ودورة التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات، ويستفيد من الدورات التدريبية 140 متدربًا من جميع المحافظات.

صف ثان من الموظفين

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية على جميع المستويات.