رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 في جميع المحافظات.. 6 خطوات للاستعلام

خصصت وزارة السياحة، رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالمحافظات، ليتمكن المتقدمين للحج من معرفة النتيجة، حيث من المقرر أن تُجري وزارة السياحة قرعة الحج السياحي 2023 والتي يتم إعلان نتيجتها خلال ساعات قليلة عبر بوابة الحج المصرية، وذلك بعدما تم إغلاق باب التقديم في الحج السياحي الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة بصورة إلكترونية وإعلانها اليوم الأحد، من خلال رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالمحافظات، حتى يتمكن الفائزون في القرعة من استكمال إجراءاتهم، وتسديد تكلفة الحج السياحي.

وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالمحافظات، وخطوات معرفتها، من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة 2023.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 في المحافظات

ويمكن للمتقدمين للحج السياحي معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 في المحافظات بسهولة ويسر في خطوات بسيطة بصورة إلكترونية من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة 2023، والتسجيل بالرقم القومي.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالمحافظات

ويمكن للحجاج معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي من خلال رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، وذلك من خلال 6 خطوات بسيطة عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023 كالتالي:

الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023. اختيار استعلام عن نتيجة القرعة. إدخال الرقم القومي كاملًا. إدخال رقم المصنع. إجراء اختبار التحقق. اضغط على كلمة «بحث» وستظهر النتيجة فورًا.

ما هو رقم المصنع في قرعة الحج؟

وطرح المئات تساؤلًا حول ما هو رقم المصنع في نتيجة قرعة الحج السياحي 2023؟، وهو الرقم الموجود أسفل يسار البطاقة الشخصية تحت الصورة.

تكلفة الحج السياحي 2023

وجاءت تكلفة الحج السياحي 2023 لبرنامج الـ5 نجوم الذي يقع صف أول على الحرم، تبلغ قيمتها 310 آلاف جنيه.

تكلفة الحج السياحي 2023 لبرنامج 5 نجوم صف ثان على الحرم تبلغ قيمتها 275 ألف جنيه.

تكلفة الحج السياحي 2023 لبرنامج فنادق 5 نجوم على بُعد مسافة تتراوح بين 1250 و4000 متر من الحرم تبلغ قيمتها 230 ألف جنيه.

تكلفة الحج السياحي 2023 للبرنامج الاقتصادي «طيران» تبلغ قيمتها 130 ألف جنيه.

تكلفة الحج السياحي 2023 للبرنامج الاقتصادي «بري» تبلغ قيمتها 130 ألف جنيه.