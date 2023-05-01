«النقل» تكشف تفاصيل بناء سفينتين متعددي الأغراض لنقل البضائع 

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل توقيع عقد بناء سفينة متعددة الأغراض MPC14K، بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل، وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية «Dae sun»، موضحا أنّ التوقيع يأتي كخطوة مهمة نحو استعادة قوة الأسطول البحري التجاري المصري والمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا.

تفاصيل بناء السفينتين

وعن تفاصيل العقد، أوضح التقرير، أنّ التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء سفينتين متعددي الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن، حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات «طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية» لكل سفينة، على أن يتم تسليم السفينة الأولى في فبراير 2025، والثانية في أبريل 2025.

الحمولات المقرر نقلها

وجرى الاعتماد على أفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين، والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية، خاصة وأنّ سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل البضائع العامة والبضائع السائبة والبضائع الثقيلة والمركبات مثل السيارات، وحمولة المشروع، مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة والبضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية.

خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات

ولفت التقرير إلى أنّ هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بـ4 سفن أخرى لتمتلك 6 سفن جديدة إلى جانب العباراتين «القاهرة والرياض» واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا.

بناء أسطول تجاري مصري وطني قوي

ونوه التقرير بأنّ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الامثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.

جاء التوقيع بحضور سوك لي، الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر، ووقّع على العقد، لواء بحري وائل محمد الخالق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وسوجون لي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.