7 وظائف حكومية شاغرة بقطاع النقل البحري.. اعرف المهارات والمستندات

أعلن قطاع النقل البحري بوزارة النقل عن 7 ظائف خالية لشغل مناصب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير إدارة التطوير المؤسسي، مدير إدارة وتنمية المواهب، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوب شغلها بقطاع النقل البحري من حيث المهارات المطلوبة والمستندات وطرق التقديم لها.

المهارات المطلوبة لشغل وظائف قطاع النقل البحري

تشمل المهارات المطلوبة لشغل وظيفة النقل البحري، اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبرامج وزارة التخطيط، واللجنة القومية لإدارة الأزمة والكوارث، بالاتفاق مع الجهاز المركزي.

سنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظائف قطاع النقل البحري

قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول «أ» أو قضااء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل مع طبيعة الوظيفة، بحسب ما هو معلن من قبل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف قطاع النقل البحري

تشمل المستندات المطلوبة لشغل وظائف النقل البحري ما يلي

1- بيان الحالة معتمد موضح به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت».

2- بيان بالمقترح التطويري والإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4 - عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

كيفية التقدم لوظائف قطاع النقل البحري

تقدم الطلبات باسم اللواء بحري، رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ. التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر بالإسكندرية، وينهي الإعلان عن الوظيفة في 2023/04/12.