«الهجرة» تنشر فيديو جديدا ضمن مبادرة «جذورنا المصرية» التوعوية

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الفترة الأخيرة، تحت شعار «جذورنا المصرية»، لإستكمال الهدف الرئيسي من المبادرة الأم، وهو توعية أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، بتاريخهم وهويتهم، للحفاظ على اللغة والهوية العربية.

محاضرة حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية

قامت وزارة الهجرة، بزيارة إلى مدرستي ليسيه فولتير وكيبلينج، برفقة الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية وعالم المصريات، لتقديم محاضرة حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية الممتدة عبر الزمن ومراحل تطورها حتى وصلت إلى شكلها الحالي.

نشر المحاضرة كي يستفيد بها أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج والداخل

وحرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشر مقطع فيديو يتضمن محاضرة الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كى يستفيد بها أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج والداخل.

وأضاف منشور «اتكلم عربي» عبر موقع «فيس بوك»: «اتفرجوا على المحاضرة الكاملة عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الحضارة المصرية القديمة».