«الهجرة» تنشر مقطع فيديو جديدا ضمن مبادرة «جذورنا المصرية»

«تفتكروا إيه اللي بيحصل لما بناخد جزء من العضلة في وجود جرح؟»، مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إطار فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، والتى تستهدف أيضا أبناء المصريين بالخارج، للحفاظ على الهوية واللغة العربية.

شرح طريقة بدء العلاج عند المصريين القدماء وكيفية ممارسته حاليا

وتضمن منشور الصفحة الرسمية لـ «اتكلم عربي» بموقع «فيس بوك»، إجابة خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي عن كيفية إيقاف النزيف فى الجسم، حيث شرح الخبير طريقة بدء العلاج عند المصريين القدماء وكيفية ممارسته حاليا، وذلك عبر مقطع فيديو قصير.

أطلقت المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك أثناء استضافة المدرسة الأوروبية في القاهرة، له برفقه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لاستكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية».

وجدير بالذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة، منذ عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «جذورنا المصرية».