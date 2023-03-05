معلومات عن مبادرة وزارة الهجرة «جذورنا المصرية».. «فيديو» 

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام القليلة الماضية، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي وعيشها مصري»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «جذورنا المصرية» للمصريين بالخارج، وفقًا لما صدر عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

أهداف مبادرة «جذورنا المصرية» للمصريين بالخارج

- «جذورنا المصرية» هي المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» توعية أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وتاريخهم العظيم.

- تستهدف المبادرة الجديدة الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة.

- تهدف مبادرة «جذورنا المصرية» تعريف أبناء المصريين بالخارج بأجدادنا المصريين وابتكارهم في الحضارة المصرية.

- ترتكز مبادرة «جذورنا المصرية» أجيال المصريين بالخارج التي لا تتحدث العربية.

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» ترسيخ مبدأ الهوية المصرية.

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج.

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

- يأتى إطلاق مبادرة «جذورنا المصرية» تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» توسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية.

- تستهدف مبادرة «جذورنا المصرية» تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن.