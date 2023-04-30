«الرئاسة» لقصواء الخلالي: زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر جاءت في وقت مهم

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه يبذل أقصى جهدا من أجل تقديم أفضل مستوى من الخدمة للرأي العام المصري والعالمي، لافتا إلى أن العالم أجمع يتابع ما يصدر عن مصر وكل ما يقوم به رئيس مصر، وهذا أمر نعلمه بشدة ويجب دائما معه أن يكون كل شيء على أعلى مستوى.

زيارة مهمة لرئيس الوزراء الياباني

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر مهمة جدا وفي توقيت مهم، ومصر دولة إقليمية كبيرة، ولها وزن وثقل وتأثير بمحيطها وعلى المستوى الدولي، ولها علاقات متوازنة مع جميع القوى الفاعلة في العالم.

تأثير مصر في منتهى الظهور والوضوح

وأشار إلى أن التوقيت الذي يمر به العالم حساس ودقيق وله طبيعة خاصة وتحديات تزيد على المستوى السياسي والجيوسياسي والاقتصادي والصحي، هذا التوقيت أظهر دور وتأثير مصر بمنتهى الوضوح، وهو ما انعكس على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، ومصر تعد أول دولة في جولته الأفريقية.