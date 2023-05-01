البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي في الإسكندرية وسط زفة القيامة (صور)

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بحضور أبناء الكنيسة والاباء الكهنة والأساقفة.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية التحلي بالستائر البيضاء، نظرًا لاحتفال الخمسين المقدسة التي تتلو عيد القيامة المجيد، ما تبعها وجود زفة في أثناء صلاة القداس، إذ سار الأساقفة والكهنة بالصلبان وجسد مارمرقس وايقونات القيامة في كافة أرجاء الكاتدرائية وسط مباركة البابا تواضروس لها.

أول قداس يترأسه البابا خلال فترة الخمسين بالإسكندرية

ووفقًا بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، يعد ذلك هو القداس الإلهي الأول الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني خلال فترة الخمسين المقدسة الجارية، التي يعيشها الأقباط خلال الوقت الراهن بعد عيد القيامة المجيد.

وجاء ذلك بحضور الآباء رؤساء القطاعات بالإسكندرية، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، الأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكاتدرائية وبعض كهنة الإسكندرية وخورس الشمامسة.

البابا تواضروس يلقي محاضرة في معهد الكتاب المقدس

ومن المنتظر أن يلقي البابا تواضروس، محاضرة في معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليركية بالإسكندرية، عقب انتهاء القداس الإلهي، فضلًا عن عدد من اللقاءات الأخرى المقررة خلال تلك الزيارة.