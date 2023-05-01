كيف يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟.. 6 حالات اعرفها

يحرص القانون المصري على تنظيم العديد من الأمور في المجتمع المصري، وذلك من خلال تحديد حقوق وواجبات كل من المواطنين، إلى جانب سن العقوبات في حال عدم الالتزام، وهي عقوبات رادعة من شأنها الحفاظ على النظام في المجتمع المصري، قانون المعاشات من القوانين التي تحظى بشعبية كبيرة ويهتم به العديد من المواطنين، إذ يحتوي عليه من تعاليم مختلفة لتنظيم عملية صرف المعاش.

الجمع بين أكثر من معاش

ومن الأسئلة التي تتردد كثيرًا على ذهن العديد من المواطنين هي مسألة الجمع بين معاشين في قانون المعاشات، وإن كانت هناك إمكانية لتحقيق ذلك، وفي هذا السياق، أوضح المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، فهناك عدد من الضوابط التي والاشتراطات تُمكن المواطن من الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر للمستحق، في حال وفاة المؤمن عليه.

وأوضح الخبير القانوني، أنَّه من الحالات التي تتيح للمؤمن عليه الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون هي أن يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، ولفت إلى إمكانية جمع المستحق بين المعاش والدخل وذلك يتمّ في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

حق الأرمل والأرملة في الجمع بين أكثر من معاش

وعن الأرمل والأرملة، قال «الحديدي» إنَّ للأرملة الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها وذلك بصفتها منتفعة وذلك بأحكام قانون التأمينات، كما أشار إلى حقها في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل، مؤكّدًا أنَّ ذلك يتمّ دون حدود، وأوضح أن نفس الأمر يسري على الأرمل كذلك.

وأضاف: «التفت قانون التأمينات أيضًا إلى حق الأولاد في مسألة المعاش، إذ أن لهم الحق في الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، وآخر حالة هي أن يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود».