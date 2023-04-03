4 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين للأرامل والأبناء بنص القانون

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين للأرامل والأبناء، كما نصت المادة 104 من القانون على تلك الحالات، مشيرة إلى أنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وفقا لنصيب كلا منهم.

الجمع بين معاشين للأرامل والأبناء بنص القانون

وأكد القانون أنه يحق للمستحق الجمع بين معاشين أو بين مرتبه من العمل والمهنة ويجوز الجمع بين معاشين للأرامل والأبناء كالتالي:

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات في الفقرة 24.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.