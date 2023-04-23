موعد معرض زهور الربيع 2023.. باق من الزمن 20 يوما

تحت شعار 100 مليون شجرة، أعلنت وزارة الزارعة موعد انطلاق معرض زهور الربيع في 13 مايو المقبل، على أن يتم تنظيمه في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

انطلاق معرض زهور الربيع

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن موعد معرض زهور الربيع، الشهر المقبل، لافتا إلى أن المعرض سينطلق في نسخته رقم 90 في الثالث عشر من مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.

وأضاف أن المعرض ينظم تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشعار المعرض العام الحالي «100 مليون شجرة»، وسوف يتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار الخشبية الزينة والمثمرة بسعر التكلفة.

أين يقام معرض زهور الربيع؟

وأكد عزوز أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وعلى مدار 90 عاماً ويعد حدث ثقافي اقتصادي متميز.

ولفت إلى أن معرض زهور الربيع يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، ويشارك فيه منتجو الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وأيضا منافذ بيع السلع الغذائية.