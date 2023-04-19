«الزراعة»: فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع بدورته الـ90

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويجرى تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم 19 أبريل من مقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

المعرض يقام منتصف الشهر المقبل

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وافق على إقامة معرض زهور الربيع في دورته الـ90 اعتبارا من منتصف مايو المقبل، ولمدة شهر في المتحف الزراعي بالدقي.

المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن معرض زهور الربيع المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.